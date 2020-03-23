KKTC'de 'koronavirüs' ilacı bahanesiyle dolandırıcılık girişimi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Dünya

KKTC'de 'koronavirüs' ilacı bahanesiyle dolandırıcılık girişimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 9 sağlık çalışanı koronavirüse iyi geleceği iddia edilen Plaquenil ilacı için sahte reçete düzenlediler.

23.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:44
KKTC'de 'koronavirüs' ilacı bahanesiyle dolandırıcılık girişimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 9 sağlık çalışanı koronavirüse iyi geleceği iddia edilen Plaquenil ilacı için sahte reçete düzenlediler. Bu yolla 1140 tablet ilacı hastane deposundan alan sağlık çalışanları hakkında yetkililer, soruşturma başlattı. 

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastane çalışanı 9 kişi, KKTC'de gündem olan ve koronavirüs tedavisinde iyi geldiği haberleri sonrasında Plaquenil ilacı için sahte reçete hazırladılar. Sahte reçetelerle bin 140 tablet Plaquenil ilacını hastanenin ilaç deposundan alan 9 kişi hakkında soruşturma açıldı. 

BAŞHEKİM DEVREYE GİRDİ

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu olaya müdahale ederek ilaçların hastaneye iadesi sağladı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Kalfaoğlu, sorunun çözüldüğünü, konunun abartıldığını savundu.

BAKAN: İLAÇ KAÇAĞI DOĞRU

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de, hastanedeki durumun araştırıldığını ve gerekenin yapılacağını söyledi. İlaç Eczacılık Dairesi ile görüştüğünü ifade eden Pilli,  "İlaç kaçağı durumu doğru. Yapılan araştırmadan sonra gerekli adım atılacak" dedi. 


Kaynak: DHA

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