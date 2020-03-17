KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi KKTC'de 1 kişide daha yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi.

KKTC'de 1 kişide daha yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), daha önce 2 Alman turistte ortaya çıkan korona virüsü aynı otelde karantinada tutulan bir başka Alman turistte daha tespit edildi. Böylece KKTC'deki vaka sayısı toplamda 7'ye yükseldi.



Mağusa'da karantinaya alınan Salamis Conti Otel'de personel ve müşteri dahil 900 kişi bulunuyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA