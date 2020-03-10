KKTC'de korona virüsü korkusu okulları tatil ettirdi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

KKTC'de korona virüsü korkusu okulları tatil ettirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk korona virüsü vak'asının tespit edilmesinin ardından, tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 16 Mart Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

10.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:13
KKTC'de korona virüsü korkusu okulları tatil ettirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk korona virüsü vak'asının tespit edilmesinin ardından, tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 16 Mart Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.


Çin'de ortaya çıkan korona virüsü tüm dünyaya hızla yayılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk korona virüsü vak'ası onaylandı. İlk virüsün tespit edilmesinin ardından Bakanlar Kurulu acilen toplanırken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 16 Mart Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini duyurdu. Çavuşoğlu, hafta sonu kararın yeniden değerlendirileceğini kaydetti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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