KKTC'de Korona virüsten 2. ölüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

KKTC'de korona virüs salgını nedeniyle ikinci ölüm meydana geldi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh'un tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

KKTC'de şu ana kadar tespit edilen 69 korona virüs hastasının ise tedavisi devam ediyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA