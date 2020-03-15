KKTC'de korona virüs vakası 6'ya yükseldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, 4 kişiye yapılan korona testinden birinin daha pozitif çıktığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, 4 kişiye yapılan korona testinden birinin daha pozitif çıktığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.



KKTC'de bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 6'ya yükseldi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşına yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydeden Pilli, korona virüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA