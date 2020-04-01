KKTC'de korona virüs vaka sayısı 77'ye yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakaları 77'ye yükseldi.
01.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:50
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakaları 77'ye yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada bugün 488 kişiye korona virüs testi yapıldığını ifade ederken, 7 kişide korona virüs tespit edildiğini duyurdu.
KKTC'de toplam korona virüs vaka sayısı 77'ye ulaştı.
(İHA)
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Kaynak: İHA