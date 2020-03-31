KKTC'de korona virüs vaka sayısı 70'e yükseldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakaları 70'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakaları 70'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada 1 kişide daha korona virüs tespit edildiğini açıklarken, vaka sayısının 70'e ulaştığını duyurdu. Sağlık Bakanı Pilli, bugün KKTC'de toplam 85 kişide korona virüs testi yapıldığını bildirdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA