KKTC'de korona virüs vaka sayısı 42'ye yükseldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vaka sayısının 42'ye yükseldiği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vaka sayısının 42'ye yükseldiği açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, hali hazırda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan kişilere yapılan testlerin sonucunda 2 kişide korona virüs tespit edildiğini açıkladı. Tespit edilen son vaka ile KKTC'de toplam vaka sayısının 42'ye yükseldiği bildirildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA