KKTC'de korona virüs vaka sayısı 20'ye yükseldi KKTC'de korona virüs vaka sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.

KKTC'de korona virüs vaka sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazi Mağusa Salamis Bay Conti Hotel'de karantina altında tutulan 13 turistte daha korona virüs tespit edildiği bildirildi. KKTC'de toplam korona virüs vaka sayısı 20'ye yükselirken 18 vakanın Alman turist, 2 vakanın ise Kıbrıslı Türk olduğu belirtildi. Öte yandan 10 Mart'ta Salamis Otelde 2 Alman turistte korona virüs tespit edilmesinin ardından otel karantinaya alınmıştı. Otelde personel dahil 820 kişi bulunuyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA