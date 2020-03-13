KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi - Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Kıbrıs, 3. Sayfa

KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi

KKTC'de 3 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle ülkede vak'a sayısı 5'e yükseldi.

13.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:28
KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi

KKTC'de 3 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle ülkede vak'a sayısı 5'e yükseldi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişiye daha yapılan testler pozitif çıktı. 3 yeni korona virüs hastası ile birlikte toplam vak'a sayısı 5'e yükseldi. KTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ülkemize gelen Alman turistler arasında olan ve gözlem altında tutulan hastalardan 3 tanesinin dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilmiş ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vak'a daha belirlenmiştir. Yine akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere'den ülkemize dönen bir KKTC vatandaşımız ateş gibi şikayetlerle bize ulaşmış, ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir. Böylece korona virüsü vak'a sayısı 5'e yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: İbrahim Kalın: Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Nuray Sayarı Defne Samyeli
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:19:57. #1.15#