KKTC'de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi
yaptığı açıklamada,Colbayır'ın ikiz bebek beklediğini ifade ederek, "Özel bir hastanenin takiplisiydi.
"ÇOK TİTİZ DAVRANILDI"
İkizlerin, 33 haftalık olmasının kendileri açısından sıkıntı teşkil ettiğini vurgulayan Op. Dr. Büyükbaşoğlu, "Cumartesi sabah sancılarının başlamasıyla hemen doğum kararı aldık.Kendimizi virüse karşı korumak adına hazırlığımızı yaptık, bebekleri koruyarak operasyonu gerçekleştirdik. Çok titiz davranıldı." dedi.
İKİZLERE PCR TESTİ YAPILACAK
Bebeklerin ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Büyükbaşoğlu, "Bebeklerimiz ve annemiz iyi durumda. Bebeklerde şu anda sıkıntılı bir şey yok. Birkaç gün sonra bebeklere Kovid-19 testi yapılacak. Şu an semptom belirtileri yok. Biri kız diğeri erkek olmak üzere ikiz bebeklere henüz ad konulmadı. Ailenin sağlık durumu da oldukça iyi. Hepsi izole altında" dedi.
- Lefkoşa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı