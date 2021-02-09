KKTC'de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi
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KKTC'de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi

09.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:32
KKTC'de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi

yaptığı açıklamada,Colbayır'ın ikiz bebek beklediğini ifade ederek, "Özel bir hastanenin takiplisiydi.

yaptığı açıklamada,Colbayır'ın ikiz bebek beklediğini ifade ederek, "Özel bir hastanenin takiplisiydi. Daha sonra Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanemize sevk edildi. Hasta gözlem altındaydı. Erken doğum yapacağını tahmin ederek, bütün hazırlıklarımızı ona göre yaptık" dedi.

"ÇOK TİTİZ DAVRANILDI"

İkizlerin, 33 haftalık olmasının kendileri açısından sıkıntı teşkil ettiğini vurgulayan Op. Dr. Büyükbaşoğlu, "Cumartesi sabah sancılarının başlamasıyla hemen doğum kararı aldık.Kendimizi virüse karşı korumak adına hazırlığımızı yaptık, bebekleri koruyarak operasyonu gerçekleştirdik. Çok titiz davranıldı." dedi. 

İKİZLERE PCR TESTİ YAPILACAK

Bebeklerin ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Büyükbaşoğlu, "Bebeklerimiz ve annemiz iyi durumda. Bebeklerde şu anda sıkıntılı bir şey yok. Birkaç gün sonra bebeklere Kovid-19 testi yapılacak. Şu an semptom belirtileri yok. Biri kız diğeri erkek olmak üzere ikiz bebeklere henüz ad konulmadı. Ailenin sağlık durumu da oldukça iyi. Hepsi izole altında" dedi.


- Lefkoşa
KKTC'de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi
KKTC'de korona hastası anne ikiz bebek dünyaya getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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