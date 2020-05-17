KKTC'de korkutan yangın, Cumhurbaşkanı ve Başbakan yangın bölgesinde KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Türkiye, iki yangı söndürme helikopterini KKTC'ye gönderdi.

Yangın bölgesine giden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın en güzel orman alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Bölgede yaklaşık 8 ay önce fidan diktiklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi.

Yangını söndürmek için büyük uğraş verildiğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar da, Türkiye'nin yangın söndürme helikopterleri gönderdiğini vurgulayarak, "İnşallah en kısa sürede söndürülür" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü ve denize doğru ilerlediğini söyledi.

Kaynak: DHA