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KKTC'de kontrolden çıkan araç Meclis bahçesine girdi

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'de kontrolden çıkan araç Meclis bahçesine girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kontrolden çıkan bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kontrolden çıkan bir araç, Cumhuriyet Meclisi'nin bahçesine girdi.

Başkent Lefkoşa'da bir araç, Cumhuriyet Meclisi yakınlarında kontrolden çıktı. Cumhuriyet Meclisi'nin kapısını kırarak içeri giren araç, bahçede durdu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, Meclis kapısı tamamen kırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KKTC'de kontrolden çıkan araç Meclis bahçesine girdi

KKTC'de kontrolden çıkan araç Meclis bahçesine girdi

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