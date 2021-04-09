KKTC'de kısıtlamalar vaka artışı nedeniyle devam edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağının devem edeceği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağının devem edeceği açıklandı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürerken, KKTC'de salgını kontrol altında tutmaya yönelik önlemler alınmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu, son günlerde ülkedeki Covid-19 vakalarında yaşanan artış üzerine sokağa çıkma yasağının devem edeceğini açıkladı. Bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra KKTC Başbakanı Ersan Saner, bu haftadan itibaren uygulanacak kararları aktardı. Saner aynı zamanda, önümüzdeki pazartesi günü ev karantinası ve elektronik bileklik hakkında detaylı bilgi verileceğini belirtti. Saner, Ramazan ayının ülkeye hayır ve bereket getirmesini dileyerek, camilerde 3'te 1 doluluk oranında ibadete devam edilebileceğini ve camilere giriş çıkışların kayıt altına alınacağını söyledi.

Bakanlar Kurulu'nun bugün almış olduğu kararlara göre, pazartesi ve cumartesi günleri saat 22.00-05.00 arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Önümüzdeki 12-19 Nisan'da gece yasağı sürerken, pazar günleri yine tam kapanma olacak. Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak. Orta öğretim kurumlarında uzaktan eğitime devam edilecek. Orta öğrenim kurumlarına yönelik "Sınıf Geçme Tüzüğü" Bakanlar Kurulu'nca onaylandı. Böylece uzaktan eğitim süreci ölçme ve değerlendirme kapsamına alınmış oldu.

Elektronik bileklik uygulaması ile kapalı devre turizm de başlayacak

Elektronik bileklik uygulaması önümüzdeki pazartesi günü halka tanıtılacak. Elektronik bileklik uygulaması ile ev karantinası uygulaması kriterleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek ve Bakanlık'ın uygun gördüğü kişilere ev karantinası uygulanabilecek. Elektronik bileklik uygulamasının hem yaşamı kolaylaştırması hem de devletin karantina harcamalarında ciddi bir tasarruf sağlaması bekleniyor. Elektronik bileklik uygulaması ile kapalı devre turizm de başlayacak.

KKTC'de hizmet sektörü çalışanları 7 günde bir test yaptıracak

KKTC'de berber, kuaför ve güzellik salonları 07.00 - 20.00 arasında hizmet verecek ve çalışanlar 7 günde bir test yaptıracak. Restoran ve kafeler, kapalı alanlarında 3'te 1 şeklinde hizmet vermeye devam ederken, 13 Nisan itibariyle 7 günde 1 antijen testlerinin yenilenmesi isteniyor.

Son 245 saatte 69 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 8 bin 323 test yapılırken, 69 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 27 oldu. Ülkede pandemi hastanesi ve karantina otellerinde takip ve tedavisi devam eden bin 248 kişi bulunuyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı