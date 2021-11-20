KKTC'de "Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı Hazırlık Toplantısı" yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakanlık tarafından "Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Başkent Lefkoşa'daki toplantı, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ekonomik kuruluşlar, akademisyenler ve bürokratların katılımıyla yapıldı.

Başbakan Sucuoğlu, yaklaşık yedi buçuk saat süren toplantı sonrasında getirilen önerileri kamuoyu ile paylaşarak, çalışmanın içeriği kadar yöntemin de kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Toplantının konusunun "acil ekonomik önlemler" olduğunu ifade eden Sucuoğlu, "Yıllardan beri birikmiş olan sorunlar, yapısal bozukluklar veya yapılmayı bekleyen işler de ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu anlamda onların üzerine gitmek, onları ele almak ve çözüme kavuşturmak da acil hale gelmiştir." dedi.

Sucuoğlu, öneriler arasında 1-2 ayda ve özellikle de seçim ortamında yapılması mümkün olmayan ama mutlaka yapılması gereken, bu anlamda aciliyet oluşturan işler gördüğünü ve görevler saptadığını söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzde ciddi bir seçim süreci olmasına karşın, bürokrasimizi bu amaçla görevlendirecek ve denetleyeceğiz. Bu görevleri de mümkün olan en kısa süre içinde yerine getirmek için çalışacağız. Bugün burada bir kez daha saptamış olduk ki, ülkemizin turizm, yükseköğretim ve emlak sektörü gelirlerine büyük ihtiyacı vardır. Bu sektörlerimiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Yükseköğretim sektörümüzü büyük ölçüde geri kazandık. Çarşımız bundan olumlu yönde etkilendi. Turizm sektörümüz az da olsa canlandı. Turizm için yapılabilecek daha çok şey vardır. Emlak sektörümüzün beklentileri de oldukça somuttur ve kısa sürede gelir getirebilecektir. Bu üç sektörümüz ile özel olarak ilgileneceğim."

"Özellikle bilişim sektörü ve e-Devlet uygulamaları üzerinde duruyorum"

Salgının ve yükselen döviz kurlarının olumsuz etkilerini azaltmaya çalışırken, ekonomi ve toplumsal hayatın köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu da görmeleri gerektiğinin altını çizen Sucuoğlu, toplantıda bu dönüşümün ne olması gerektiğine ilişkin görüşler de dinlediklerini aktardı.

Sucuoğlu, "Özellikle bilişim sektörü ve e-Devlet uygulamaları üzerinde duruyorum. Biliyorsunuz bu alanda düşündüklerimizi bir günde veya çok kısa süre içinde hayata geçirmemiz mümkün değildir ama orta vadede işletmelerimizi de genel olarak ekonomimizi de verimli hale getirecek olan e-Devlet uygulamalarını, bilişim sektörünü harekete geçirecek yatırımları mutlaka yapacağız. Bunları yapamadığımız sürece, mevcudu korumanın da mümkün olmayacağının bilincindeyim. Bu dönüşümü yapmak zorundayız ve yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılan ve önerileriyle destek veren herkese teşekkür eden Sucuoğlu, birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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