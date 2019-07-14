KKTC'de kilolarca uyuşturucu karaya vurdu

KKTC'de kilolarca uyuşturucu karaya vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt'ta bağlı Gaziveren köyünde nedeni bilinmeyen bir şekilde kilolarca uyuşturucu karaya vurdu.

KKTC'de kilolarca uyuşturucu karaya vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt'ta bağlı Gaziveren köyünde nedeni bilinmeyen bir şekilde kilolarca uyuşturucu karaya vurdu.

KKTC'de polis tarafından yapılan açıklamada, Gaziveren'de Afrodit Sahili'nde karaya vurmuş şekilde yaklaşık 28 kilo ağırlığında kalıp haline getirilmiş Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Uyuşturucunun o bölgeye nasıl geldiği konusunda bilgi olmasa da geçtiğimiz aylarda da Dipkarpaz köyünde aynı şekilde paketlenmiş uyuşturucu karaya vurmuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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