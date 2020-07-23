KKTC'de Kıbrıs Rum kesimindeki cami saldırısına tepkiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sivil toplum kuruluşları, Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Bayraktar Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sivil toplum kuruluşları, Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Bayraktar Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Bayraktar Camisi'ne özellikle Türk etnisiteyi hedef alan tehditkar bir pankart asıldığını belirtti.

Atalay, "Son zamanlarda yoğunlaştığı görülen ırkçı, ayrımcı, tehditkar mesajlar için belli kesimlerin özellikle camilerimizi kullanması, kınanmaktan öte tedbir gerektiren, önüne geçilmesi elzem olan son derece korkutucu, düzeysiz, çirkin ve yakışıksız eylemlerdir." ifadesini kullandı.

Söz konusu çirkin mesajda Türk etnisitesine karşı açık tehditkar ifadenin, cami görevlileri ve cemaatini tedirgin etmekte, can güvenliği dahil endişeye sevk etmekte olduğunu vurgulayan Atalay, bu endişelerinin giderilmesi konusunda gereğini yetki ve sorumluluğu bulunan makamlardan beklediklerini kaydetti.

Atalay, "Camilerimiz, kilise ve diğer ibadethanelerin, hangi coğrafyada, ülkede, bölgede olursa olsun, inancın ruhuna aykırı ırkçı, ayrımcı ve şiddet içeren tehditkar mesajlar için kullanılması kabul edilemez. Son aylarda artan bu tür saldırılar ve saldırgan mesajlar nedeniyle son derece üzüntülüyüz. Faillerin bu eylemlerinin cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

EVKAF'tan saldırıya tepki

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden (EVKAF) yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Bayraktar Camisi yakınlarına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce, "Türk işgaline tapanlara ateş ve balta" yazılı pankartlar asıldığı ifade edilerek, "Son dönemde Güney Kıbrıs'ta cami ve benzeri Osmanlı eserlerine saldırılar maalesef artış göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Limasol'da Köprülü Camisi ve Larnaka Tuzla Camisi saldırılarından sonra gerçekleşen Lefkoşa Bayraktar Camisi saldırısını, EVKAF olarak endişe ile takip etmekteyiz. EVKAF, yönetimi altındaki ibadet yerlerini korumak ve saygı göstermek için çaba göstermektedir. Hoşgörüye en çok ihtiyacımız olan bu dönemde aynısını Rum yönetiminden de bekliyor ve nefret söylemlerine izin vermemesini talep ediyoruz."

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, yaptığı yazılı açıklamada, Bayraktar Camisi'ne saldırıyı kınadı.

Kıbrıs Rum kesiminde dün Bayraktar Camisi parmaklıklarına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından "Türk işgaline tapanlara ateş ve balta" yazılı pankartlar asılmıştı.

Rum kesiminde Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne 1 Haziran'da üç molotofkokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.

Larnaka kentindeki Tuzla Camisi'ne 7 Haziran'da kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Bizans bayrağı asılmıştı.

Kaynak: AA