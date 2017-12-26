- KKTC'de kayıp şehit Depreli'nin naaşı toprağa verildi



LEFKOŞA - KKTC'nin Küçükkaymaklı bölgesinde 26 Aralık 1963 tarihinde kaybolan ve 54 yıl sonra bedenine ulaşılan şehit Ömer Depreli'nin naaşı KKTC'de askeri törenle toprağa verildi.

KKTC'nin Küçükkaymaklı bölgesinde 26 Aralık 1963 tarihinde kaybolan ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak kimlik tespiti tamamlanan şehit Ömer Depreli'nin naaşı, Rumlar tarafından öldürülmesinden 54 yıl sonra askeri törenle Tekke Bahçesi'nde defnedildi. Şehit Depreli'nin naaşı Lefkoşa Küçükkaymaklı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tekke Bahçesi Şehitliği'ne götürüldü.

Şehitlikte saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Depreli, duaların okunmasıyla gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene, Depreli'nin ailesi, bazı siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Küçükkaymaklı'daki evinden 26 Aralık 1963'te bazı Rumlar tarafından alınarak öldürülen ve "kayıp" edilen Depreli'nin naaşı önce Lefkoşa Genel Hastanesi morguna konulmuş, sonra, Lefkoşa'nın çeşitli yerlerinde öldürülmüş ve naaşları morgda toplanmış diğer Kıbrıslı Türklerle birlikte bulunduğu yerden alınarak Ayvasıl'da toplu mezarlara gömülmüştü. Depreli'nin naaşı daha sonra Tekke Bahçesi'ne taşınmıştı. Kayıplar Şahıslar Komitesi kazılarında, Tekke Bahçesi'nde isimsiz bir mezarda bulunan ve DNA ile kimlik tespiti yapılan Ömer Hasan Depreli, 54 yıl sonra ailesinin ziyaret edebileceği, üzerinde ismi yazan bir mezara kavuştu.