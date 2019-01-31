- KKTC'de Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 75 bin euro yardım

LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 75 euro bağış yapılacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Kayıp Şahıslar Komitesi üyelerini kabul etti. Akıncı, "Kıbrıs Türk halkı olarak 1950'li yılların sonunda, 1960'lı yıllar da 1963'ten sonra çok acı çektik. Rum toplumu da 1974 ve sonrasında acılarla yüzleşti. Dolayısıyla bu topraklarda her iki toplumunda acılı toplumlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 75 bin euro'luk bir katkı yapmayı kararlaştırdık. Bir nebze olsun bu çalışmalara yardımcı olma arzumuzun gereğini yerine getirdik" dedi.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların naaşlarının gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: İHA