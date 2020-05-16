KKTC'de kavurucu sıcaklar başladı
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KKTC'de kavurucu sıcaklar başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), kavurucu yaz sıcakları başladı.

KKTC'de kavurucu sıcaklar başladı
16.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:14

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), kavurucu yaz sıcakları başladı.

Başkent Lefkoşa'da öğle saatlerinde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarıda olanlar da serinlemek için gölge alanları tercih etti.

Bazı vatandaşlar ve seyyar satıcılar güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

Sokağa çıkanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktı.

81 yaşındaki Hasan Yılmaz Fedai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kıbrıslıların yüksek sıcaklıklara alışkın olduğunu belirtti.

Fedai, "Ben Girneliyim. Devamlı denizlerin içerisinde büyüdük. Bu sıcaklar bizi etkilemez. Daha önceden de vardı bu sıcaklar." dedi.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Dairesinden dün yapılan açıklamada, hava sıcaklığının bugünden başlayarak 22 Mayıs Cuma gününe kadar mevsim normallerinin üstünde seyredeceği bildirilmişti.

Halktan sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi olumsuzluklara karşın tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, belirtilen tarihlerde hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde, 39-42 derece dolaylarında, sahillerde ise mevsim normallerinin 7-9 derece üzerinde, 33-36 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

KKTC'de kavurucu sıcaklar başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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