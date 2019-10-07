KKTC'de katliam kurbanları devlet töreniyle defnedildi

07.10.2019 15:47

KKTC'de köylerinde 14 Ağustos 1974'te Rumlar tarafından toplu olarak katledildikten sonra toplu mezara gömülen şehitlerden 21'i daha kimlik tespitlerinin ardından devlet töreniyle defnedildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Mağusa'ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te Rumlar tarafından toplu olarak katledildikten sonra toplu mezara gömülen şehitlerden 21'i daha kimliklerinin tespit edilmesinin ardından devlet töreniyle Muratağa Sandallar Şehitliği'ne defnedildi.



Törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, bazı milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, şehit yakınları ve Türkiye'den bir grup gazi katıldı.



Defin sırasında, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı gerçekleştirildi. Şehitlerin tabutuna sarılı KKTC bayrakları tabutları taşıyan askerler tarafından şehit ailelerine teslim edildi.



Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan törende yaptığı konuşmada, 45 yıl önce 14 Ağustos 1974 tarihinde Muratağa Sandallar ve Atlılar köylerinde dünyanın seyretmekle yetindiği, 26 günlük bebekten 95 yaşındaki ihtiyara kadar savunmasız 126 insanı katledenleri lanetlediklerini, şehitleri de bir kez daha rahmetle andıklarını ve 45 yıl önce bu köylerde yaşananların Rum-Yunan ikilisinin Enosis misyonlu terör örgütü EOKA'nın ilk katliamı olmadığını ancak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığı sürdüğü sürece bunun son olacağını vurguladı.



"Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı", 14 Ağustos 1974 tarihinde Rumlar tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde Kıbrıs Türklerine karşı gerçekleştirilen katliamdır. Katliamda en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk öldürüldü. 1960 nüfus sayımına göre üç köyün toplam nüfusu 248'di. Muratağa ve Sandallar köylüleri aynı toplu mezara gömüldü ve mezardan toplam 89 kişi çıkarıldı.



Katliamın Türk birlikleri tarafından tespit edilmesi ve cesetlerin bulunması 1-2 Eylül 1974 tarihinde oldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA