KKTC'de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs'ı böyle kutladı KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Bülent Ecevit Yurdu'nda karantinada kalan Mehmetçik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Bülent Ecevit Yurdu'nda karantinada kalan Mehmetçik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Mehmetçikler kaldıkları odaların kapılarına çıkarak, komutanlarının talimatıyla İstiklal Marşı'nı söyledi. Yurt, KKTC ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. O anlar, yurt yönetimi tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA