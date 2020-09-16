KKTC'de karantina uygulamasını delen turist havuz keyfi yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'de karantina uygulamasını delen turist havuz keyfi yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde karantina otelinde kalan yabancı uyruklu 22 yaşındaki S.B.'nin karantina uygulamasını delerek, havuz keyfi yapması tepkilere neden oldu.

KKTC'de karantina uygulamasını delen turist havuz keyfi yaptı
16.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 16.09.2020 11:07

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde karantina otelinde kalan yabancı uyruklu  22 yaşındaki S.B.'nin karantina uygulamasını delerek, havuz keyfi yapması tepkilere neden oldu.

KKTC'ye turist olarak giriş yapan ve koronavirüs (Covid-19) tedbiri nedeniyle karantina uygulamasını delen 22 yaşındaki S.B.'nin karantina odasından gizlice kaçıp, havuz keyfi yapması ülkede tepkilere neden oldu.  Girne'de karantina oteli olarak kullanılan Malpas Otel'de meydana gelen olayda, S.B'nin gece mayosunu giyerek, karantina odasına ait yangın merdiveninden havuza giriş yaptığı belirtildi.

KARANTİNAYI DELDİ, HAVUZ KEYFİ YAPTI

S.B'nin iki saat boyunca havuzda vakit geçirdiği kaydedildi. S.B'nin daha sonra yangın merdiveninden yeniden odasına gittiği tespit edildi. O anlar ise, karantinada olan bir turiste ait cep telefonuyla kayda alındı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis S.B. hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Emmanuel Macron Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Niran Ünsal Acun Ilıcalı Metin Özülkü Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Metin Oktay Josef De Souza Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Şu an buradasınız: KKTC'de karantina uygulamasını delen turist havuz keyfi yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 11:11:44. #1.15#
title