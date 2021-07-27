KKTC'de kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak
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KKTC'de kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak

KKTC'de kapalı otel turizmi 10 Ağustos'tan itibaren yapılamayacak
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca, Nisan 2021'den bu yana yürürlükte "kapalı otel turizmi" uygulaması, 10 Ağustos 2021'den itibaren yapılamayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca, Nisan 2021'den bu yana yürürlükte "kapalı otel turizmi" uygulaması, 10 Ağustos 2021'den itibaren yapılamayacak.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildi.

KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı renkteki ülkelerde bulunanların (KKTC vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

Kırmızı renkteki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı, sonucu negatif olan PCR sonucu ve 5-7 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Turuncu renkteki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek, aşısız olanlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler, 10 gün karantinaya tabi tutulacak.

Türkiye turuncu kategoride yer alıyor.

Yeşil renkteki ülkelerden gelen, aşılı olan veya daha önce Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak, aşısız olanlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

Gri renkteki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabilecek.

Yukarıdaki kriterlere göre, karantinaya girmesi gereken kişiler KKTC'de ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla el bilekliğiyle 5-14 günlük karantinada kalacak.

Tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve mesafe (1,5 metre) kurallarına uymak zorunlu olacak, denetimler ilçe emniyet kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Ülkede Kovid-19 testi pozitif ve karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacak.

10 Ağustos 2021'den itibaren charter seferlerle ve elektronik bilekliği takılarak gerçekleştirilen kapalı otel turizm uygulaması iptal edildi. Charter seferlerle KKTC'ye gelecek kişilere, geldikleri ülkenin renk kodlarındaki kriterlere göre işlem yapılacak.

Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacıyla ülkeye giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacak.

Düğünler kapalı alanda yapılamayacak

Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetleri ile tedarik zincirinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecekler.

Nişan, nikah, düğün ve sünnet törenleri kapalı alanlarda yapılmayacak, gelin, damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacak.

Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacak.

Kararlar, Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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