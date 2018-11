KKTC'de "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" - Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Lefkoşa'da Kumsal Parkı'ndan başlayan yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanı Filiz Besim, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eşi Meral Akıncı yürüyüş dolayısıyla yayınladığı mesajında, KKTC'de daha güzel bir gelecek, eşitlikçi, şiddetsiz ve adaletli bir yaşam için yürüdüklerini bildirdi.

Son zamanlarda şiddetin görünürlüğünün artmasıyla, ölümle biten sonların da arttığına dikkati çeken Akıncı, bugünkü yürüyüşün amacının da buna dur demek olduğunu vurguladı.

Meral Akıncı, şiddetin evde, sokakta, hatta yatak odasında olduğunu belirterek, "Elbette ki merkezi ve yerel yönetimlerin kadını şiddete karşı koruma, şiddetti cezalandırma ve önleme görev ve sorumluluğu vardır. Bu anlayışın dönüşmesi için ülkemizdeki her örgüt, her makam ve en önemlisi her birey, bu yolda ben de varım demeli." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Besim Filiz Besim de toplumda şiddetin içselleştirilmiş ve normalleştirilmiş bir olgu olarak karşımıza çıktığını belirterek, bu konuda oluşturulacak ciddi bir politika doğrultusunda doğru adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.