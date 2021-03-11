KKTC'de kaçak göçmen operasyonu
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KKTC'de kaçak göçmen operasyonu

11.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:18
KKTC'de kaçak göçmen operasyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler nefes kesen operasyonla adaya kaçak yollardan girmeye çalışan 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek olmak üzere 21 düzensiz göçmeni yakalayarak, Türkiye'ye teslim etti.

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler nefes kesen operasyonla  adaya kaçak yollardan girmeye çalışan 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek olmak üzere 21 düzensiz göçmeni yakalayarak, Türkiye'ye teslim etti. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Girne Koruçam açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Girne- Koruçam bölgesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon ile ilgili Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, "KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye istinaden ortak yürütülen operasyonda yapılan keşif ve devriye görevi kapsamında Koruçam burnu açıklarında 1 adet düzensiz göçmen teknesi tespit edilmiştir. Tekne içerisinde 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek olmak üzere 21 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve göçmenler "T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında T.C. Sahil Güvenlik unsurlarına denizde teslim edilmiştir." denildi. 


KKTC'de kaçak göçmen operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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