KKTC'de kabine değişikliği
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KKTC'de kabine değişikliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kabine değişikliği yapıldı.

KKTC'de kabine değişikliği
19.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:14

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kabine değişikliği yapıldı. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel görevden alınarak yerine eski İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) beklenen kabine değişikliği bugün gerçekleşti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ileri bir tarihe ertelenmesi amacı ile parti başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, HP Genel Başkanı Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katılırken, toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Başbakan Tatar, toplantının ardından yaptığı açıklamada koalisyon hükümetindeki kabine değişikliğini duyurdu. Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in görevden alındığını ve yerine eski İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren'in getirildiğini açıkladı. Başbakan Tatar, siyasette her zaman görev değişikliği olabileceğinin altını çizdi. Tatar, KKTC'de 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin planlandığı gibi 11 Ekim'de yapılacağını ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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