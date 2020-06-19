KKTC'de kabine değişikliği
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KKTC'de kabine değişikliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini yürüten Ünal Üstel'in yerine Girne Milletvekili Kutlu Evren getirildi.

KKTC'de kabine değişikliği
19.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:52

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini yürüten Ünal Üstel'in yerine Girne Milletvekili Kutlu Evren getirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar saat 15.45'te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret ederek kabinede yaptığı değişikliği sundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, kabine değişikliğini onayladı.

Buna göre, Turizim ve Çevre Bakanlığı görevini yürüten Üstel görevinden alınarak yerine Evren atandı.

Başbakan Tatar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son yaşanan siyasi gelişmelere bağlı olarak UBP içerisinde yapılan değerlendirmeler sonucu kabinede değişikliğin yaşandığını ifade etti.

Tatar, Üstel'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bu, bir yılı aşkın süredir devam eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyonundaki ilk değişiklik oldu.

Ne olmuştu?

KKTC'ye geçen hafta sonu Bakanlar Kurulu'ndan alınan özel izinle 9 kişilik bir grubun özel uçakla gelmesi ve karantina şartlarından muaf tutularak ülkeden ayrılması büyük tartışmalara yol açmıştı.

9 kişilik kafilenin bir marina ihalesi için geldiği açıklansa da bu konuda Cumhuriyet Meclisi'nde de tartışmalar yaşanmıştı.

Hükümet ortakları UBP ve HP arasında da bu konuda hafta başından bu yana polemikler yaşandığı belirtilerek, kabine değişikliği olabileceği konuşuluyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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