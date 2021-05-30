KKTC'de İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi
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KKTC'de İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi

KKTC'de İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde dualar edildi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde İstanbul'un fethinin yıl dönümü vesilesiyle program düzenlendi.

Programda, Fetih Suresi'nin okunmasının ardından sabah namazı kılındı. Tesbihatın akabinde dualar edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilen programın ardından cemaate sıcak çorba dağıtıldı.

Caminin minarelerine "İstanbul Fethin Kutlu Olsun" mahyası asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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