KKTC'de ilk kez omicron varyantı tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 2 kişide omicron varyantının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmadığı ifade edildi.

Omicron varyantı tespit edilen iki kişinin karantinada gözetim altında bulunduğu belirtilen açıklamada, temaslıları ile ilgili gerekli tüm tespit ve taramaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşılarının hatırlatma dozlarının omicron varyantına karşı korunmada büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmalarının elzem olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemizde de omicron varyantının tespit edilmesinin ardından vatandaşlarımıza aşı ile birlikte bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın Covid-19 ile mücadelede en önemli etkenler olduğunu hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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