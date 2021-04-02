KKTC'de ilçelerarası geçiş yasağı kaldırıldı
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KKTC'de ilçelerarası geçiş yasağı kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KKTC'de ilçelerarası geçiş yasağı kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısı sonucu alınan karar ile ilçelerarası geçiş yasağı kaldırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısı sonucu alınan karar ile ilçelerarası geçiş yasağı kaldırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, korona virüs salgını önlemleri ve sektörel açılım gündemiyle toplandı. Başbakan Hamza Ersan Saner, toplantının ardından yeni kararları açıkladı. Buna göre, ilçelerarası geçiş yasağının kaldırılmasına karar verilirken, sokağa çıkma yasağı kuralların 1 hafta daha devam etmesi kararlaştırıldı. Başbakan Saner, 5-12 Nisan arasında pazartesi gününden cumartesiye kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu yeni kararlar şu şekilde:

1.Pazar günü tam sokağa çıkma yasağı devam edecek. Yalnızca eczane, fırın ve benzin istasyonları açık olacak.

2.Marketler sabah bir saat erken açabilecek. Buna göre marketler artık 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

3.Kamu kurum ve kuruluşları, salgın çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönecek.

4.İlçelerarası seyahat yasağı kaldırıldı.

5.Kapalı olan işletmeler: sinema, nişan, düğün salonları, doğum günleri mevlitler, bar, taverna, nargile kafe, her türlü oyun salonları ve kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, gece kulüpleri, clup, hamam, sauna.

6.Kültür amaçlı sanat etkinliklerinin kapalı salonların üçte bir oranında dolu olması koşuluyla başlamasına karar verildi.

7.Kütüphaneler 5 Nisan'da açılabilecek.

8.İnternet kafelere giriş yapılan vatandaşlar kayıt altına alınacak ve maksimum 2 saat kullanabilecek.

9.Çırak öğrenciler açık sektörlerde eğitime başlayacak. Öğrenciler için de açık sektörlerdeki kurallar uygulanacak.

10.Ulusal veya uluslararası sınavlara belirtilen koşullarda girilebilecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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