KKTC'de iki kişi denizde boğuldu (2)
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KKTC'de iki kişi denizde boğuldu (2)

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNDÜEdinilen bilgilere göre 4 arkadaş sabah Alagadi bölgesindeki plaja gitti.

KKTC'de iki kişi denizde boğuldu (2)
23.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:46

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre 4 arkadaş sabah Alagadi bölgesindeki plaja gitti. 11.30 sıralarında denize açılan 4 kişi kıyıdan uzaklaşarak dalgalara kapıldı. Dalgalarla boğuşarak sahile yaklaşan 3 kişiden Mehmet Ceyhan, Gözde Nur Binbir'in açığa sürüklendiğini görünce arkadaşını kurtarmak için geri döndü. 2 arkadaş dalgalar arasında kayboldu.


Kaynak: DHA

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