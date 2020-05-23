KKTC'de iki kişi denizde boğuldu (2)
ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNDÜEdinilen bilgilere göre 4 arkadaş sabah Alagadi bölgesindeki plaja gitti.
23.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:46
ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ
Edinilen bilgilere göre 4 arkadaş sabah Alagadi bölgesindeki plaja gitti. 11.30 sıralarında denize açılan 4 kişi kıyıdan uzaklaşarak dalgalara kapıldı. Dalgalarla boğuşarak sahile yaklaşan 3 kişiden Mehmet Ceyhan, Gözde Nur Binbir'in açığa sürüklendiğini görünce arkadaşını kurtarmak için geri döndü. 2 arkadaş dalgalar arasında kayboldu.
Kaynak: DHA