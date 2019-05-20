KKTC'de Hükümet Kurma Çalışmaları Sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan hükümet kurmak üzere yetki alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) ile yaptığı görüşmelere ilişkin, "Gelinen aşamada, temel prensipler konusunda epey mesafe aldık" dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi ile yürütülen koalisyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Erken seçimin çok maliyetli olduğunu belirten Tatar, en son çare olarak sandığın düşünülebileceğini söyledi. Tatar, "Halkın Partisi ile gelinen aşamada, temel prensipler konusunda epey mesafe aldık. Kurum, kuruluş ve bakanlıkların dağılımı konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. Bunların kabul edilmesi durumunda heyetleri yarın sabah heyetleri toplantıya çağıracağım. Uygun görürlerse HP'nin UBP'yi ziyaret etmesi gerekiyor. Protokol görüşmeleri planlandığı gibi giderse akşama da onay için parti meclislerini toplamamız lazım. Sonra da bu işi daha iyi bir noktaya götürürüz. Sabah Kudret Bey'le bugün telefonla görüşmemden sonra ilgili arkadaşlara bilgi verdim. Çalışmalar sürüyor. Parti meclislerinde müzakereler onaylanırsa, süreç Bakanlar Kurulunun görüşülmesine kadar gidebilir" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA