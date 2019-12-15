KKTC'de hortum paniğe neden oldu
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KKTC'de hortum paniğe neden oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde denizde hortum oluşması paniğe yol açtı.

15.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:44
KKTC'de hortum paniğe neden oldu

'nin kentinde denizde hortum oluşması paniğe yol açtı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Girne'ye bağlı Karşıyaka köyü açıklarında denizde çıkan hortum bölgede paniğe yol açtı.


Karadan 500 metre açıkta oluşan hortum yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde ilerledikten sonra yerleşim yerlerine ulaşmadan kayboldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA
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