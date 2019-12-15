KKTC'de hortum paniğe neden oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde denizde hortum oluşması paniğe yol açtı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde denizde hortum oluşması paniğe yol açtı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Girne'ye bağlı Karşıyaka köyü açıklarında denizde çıkan hortum bölgede paniğe yol açtı.
Karadan 500 metre açıkta oluşan hortum yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde ilerledikten sonra yerleşim yerlerine ulaşmadan kayboldu. - LEFKOŞA