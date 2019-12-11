KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri

11.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:34

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında etkinlikler başladı.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliklerin açılışı Lefkoşa Mevlihanesi'nde yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla "Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Töreni" adıyla gerçekleştiren açılışta sema gösterisi ve tasavvuf müziğinden örnekler sergilendi.

Mevlana'yı anma etkinlikleri kapsamında, yarın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde, 13 Aralık'ta Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda, 14 Aralık'ta da Lefkoşa YEE konferans salonunda program düzenlenecek.

Etkinlikler, 17 Aralık'ta Lefkoşa Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilecek kapanış programıyla sona erecek.

Kaynak: AA