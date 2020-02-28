KKTC'de hastanede yangın

28.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:55

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yangın çıktı. Yetkililer hastaların tahliye edildiğini belirtti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yoğun dumandan dolayı hastalar tahliye edilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA