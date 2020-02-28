KKTC'de hastanede yangın
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KKTC'de hastanede yangın

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yangın çıktı.

28.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:55
KKTC'de hastanede yangın

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yangın çıktı. Yetkililer hastaların tahliye edildiğini belirtti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Dr Burhan Nalbantoğlu Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı. Yoğun dumandan dolayı hastalar tahliye edilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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