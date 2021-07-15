KKTC'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi
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KKTC'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi

KKTC'de günlük vaka sayısı rekor tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 117'si yerel olmak üzere 150 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 9 bin 554'e ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında 117'si yerel olmak üzere 150 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 9 bin 554'e ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor tazeledi. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 17 bin 946 olduğu duyurularak, 117'si yerel olmak üzere toplam 150 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık, vakalardan 3'ünün havayolu ile ülkeye geldiğini, 30'unun ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. KKTC'de toplam vaka sayısı 9 bin 554'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 36 kişi hayatını kaybetti.

Vakalardan 48'i başkent Lefkoşa, 52'sinin Girne, 9'unu Gazimağusa, 7'sinin Güzelyurt ve 1'inin İskele'de tespit edildiği bildirildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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