KIRIKKALE - KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe "çevrim içi" katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRIKKALE - KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe "çevrim içi" katıldı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uzman çavuş olarak görev yapan Yasin Aksal, önceden tarihlerini belirledikleri düğünlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılamayınca düğüne görüntülü aramayla bağlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uzman çavuş olarak görev yapan Yasin Aksal, önceden tarihlerini belirledikleri düğünlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılamayınca düğüne görüntülü aramayla bağlandı.

Bir süre önce nikahlarını kıydıran ve yaklaşık 6 ay önce de düğün salonundan gün alan Nagihan ve Yasin Aksal çiftinin düğünlerine birlikte katılmalarına Kovid-19 engel oldu.

Düğün salonuna girişinde babası İbrahim İlbasan'ın eşlik ettiği gelin Nagihan Aksal, ilk dansını ve oyununu babasıyla yaptı. Gelin, ilk dansında gözyaşlarına hakim olamazken, düğüne görüntülü bağlanan damat Yasin Aksal duygusal anlar yaşadı.

"Damatsız düğün, tuhaf bir his"

Nagihan Aksal, AA muhabirine, düğün tarihini önceden belirlediklerini ancak salgın nedeniyle eşinin düğüne katılamadığını söyledi.

Aksal, "Damatsız düğün yapmak zorunda kaldık. Eşim şu anda düğüne görüntülü katılıyor. Bize böyle eşlik ediyor. Çok mutlu değilim. Duygusallık var. Damatsız düğün, tuhaf bir his." dedi.

"Oğlum görüntülü olarak eşini, düğün ortamını gördü"

Damadın babası Hanifi Aksal da oğlunun salgın nedeniyle düğüne katılamadığını belirtti.

Tarihi önceden alındığı için düğünü yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Aksal, "Oğlum görüntülü olarak eşini, düğün ortamını gördü. Salgın kapsamında kendi aramızda yapacağımız düğün için bütün dostlarımızı saygıyla karşılıyoruz. Bu şekilde düğünümüzü yapacağız. Aslında böyle bir düğün yapmak hoş bir şey değil ama tahminim Kırıkkale'de de böyle bir düğün ilk olacak." diye konuştu.

Gelinin düğün sonrası KKTC'ye eşinin yanına gideceği belirtildi.

KIRIKKALE - KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe 'çevrim içi' katıldı
KIRIKKALE - KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe 'çevrim içi' katıldı
KIRIKKALE - KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe 'çevrim içi' katıldı
KIRIKKALE - KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe 'çevrim içi' katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KIRIKKALE - KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe "çevrim içi" katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:22:03. #1.15#
title