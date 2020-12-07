KKTC'de futbola Covid-19 darbesi
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KKTC'de futbola Covid-19 darbesi

07.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:33
KKTC'de futbola Covid-19 darbesi

Son günlerde artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2020-2021 futbol sezonunun oynatılmaması yönünde karar aldı.

Son günlerde artan koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2020-2021 futbol sezonunun oynatılmaması yönünde karar aldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, kulüpleri toplantıya çağırarak, son dönemde yaşanan gelişmeleri kulüp başkanlarıyla paylaştı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda gerçekleşen ve 32 üye kulübün 30'unun katıldığı, 2'sinin ise mazeretli olarak katılmadığı toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, içerisinde bulunduğumuz 2020-2021 futbol sezonunun oynatılmamasına, sağlık şartlarının elvermesi halinde ise 2021-2022 futbol sezonunun normal başlama tarihinden 1-1,5 ay daha erken olarak başlatılmasına karar verilmiştir" dedi. Öte yandan Covid-19 pandemisi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ligler henüz başlamamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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