KKTC'de Floyd cinayeti protesto edildi
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KKTC'de Floyd cinayeti protesto edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi protesto edildi.

KKTC'de Floyd cinayeti protesto edildi
08.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:01

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi protesto edildi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm dünyaya yayıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunun Cumhuriyet Meclisi önünde toplanan eylemciler, Floyd cinayetini protesto etti. Protestocular, ellerinde "Irkçılığa Hayır", "Floyd için adalet", "Tüm Floyd'lar için adalet" ve "Siyah hayatlar Kıbrıs'ta önemlidir" yazılı pankartlar taşıdılar.

Cumhuriyet Meclisi önünde açıklama yapan protestocular, siyahi ırkın KKTC'de de ırkçılığa maruz kaldığını ve artık buna ses yükseltilmesi gerektiğini belirttiler. Protestocular, siyahi öğrencilere marketlerde hırsız muamelesi yapıldığını ve yanlarına refakatçi verildiğini ifade ederken, ev kiralanırken fahiş fiyatlara sadece zemin katların verildiğini söyledi. Eylemciler, öğrencilerin üniversiteler tarafından sadece para olarak görüldüğünü aktarırken, kampüslerde ırkçılık karşıtı toplantılara izin verilmediğini kaydetti. Eylemciler, hükümet ve üniversitelerden ırkçılığın önlenmesine yönelik uygulama ve yasaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Protestocular, ayrıca 458 kişinin katılımı ile yapılan anket sonucunda öğrencilerin yüzde 81'inin ırkçı yaklaşıma maruz kaldığını vurguladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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