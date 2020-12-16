- KKTC'de fırtına vurdu
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- KKTC'de fırtına vurdu

16.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:22

- KKTC'de fırtına vurdu KKTC'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 4 tekne battı.

- KKTC'de fırtına vurdu

GAZİMAĞOSA - KKTC'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 4 tekne battı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu. Gece boyunca etkisini gösteren şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu. Bazı bölgelerde ağaçları devirdi teknelerini batırdı. Gazimağusa limanında demirli bulunan 2 balıkçı teknesi, 1 sürat teknesi, 1 yelkenli tekne battı.

Fırtına nedeni ile denizlerde dalga boyu yükseldi.

Gazimağusa'nın Palm Beach bölgesinde bulunan balıkçı barınağında bağlı 1 balıkçı teknesi ile 1 küçük sandal sular altında kaldı. Dalgalardan sürüklenen bir gezi teknesi ise karaya oturdu.

- KKTC'de fırtına vurdu
- KKTC'de fırtına vurdu
- KKTC'de fırtına vurdu
- KKTC'de fırtına vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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