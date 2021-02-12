KKTC'de firari Rus mahkum yakalandı
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KKTC'de firari Rus mahkum yakalandı

12.02.2021 01:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 01:15
KKTC'de firari Rus mahkum yakalandı

KKTC'de firari Rus mahkum Alexsandr Satlaev, emniyet güçlerince yakalandı.

KKTC'de firari Rus mahkum Alexsandr Satlaev, emniyet güçlerince yakalandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Şubat'ta Merkezi Cezaevinden firar eden Satlaev'in, polis ekiplerince 4 gün süren yoğun ve zorlu aramalar sonucunda, Girne ilçesi Doğanköy'de gizlendiği boş eve düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, firari şahsın yakalanması ve polis merkezine sevki sırasında çekilen görüntülerin konu edildiği, bu kişiye güvenlik güçlerince şiddet uygulandığı ve işkence yapıldığına ilişkin yorumların yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polis Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir şahsa karşı uygulanan şiddet veya işkenceye kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini, şiddet ve işkenceye sıfır toleransı esas aldığımızı belirtir, olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, tespit edilmesi durumunda yanlış hareketi ve ihmali görülen personel hakkında gerekli yasal işlemin başlatılacağını halkımızın bilmesini isteriz."

Cumhurbaşkanı Tatar'dan emniyet teşkilatına kutlama

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cezaevinden firar eden Rus mahkumun yakalanmasında üstün emekleri ve uğraşları olan polisimiz ile güvenlik kuvvetlerimizi tebrik eder, en içten samimi duygularımla kutlarım. Huzur ve güvenliğimizi sağlayan polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimize güven ve desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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