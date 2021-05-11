KKTC'de Filistinli Müslümanlara destek programı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali protesto edildi ve Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali protesto edildi ve Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde sabah namazını müteakip düzenlenen programa, Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği (CISA) üyesi farklı ülkelerden öğrencilerin yanı sıra Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) ve AK Parti Kıbrıs Temsilciliği Gençlik Kolları gibi kuruluşların temsilcileri katıldı.

"Seccadeni al gel" sloganıyla Hala Sultan Camisi avlusunda gerçekleşen programda, İsrail zulmüne direnen Filistinli Müslümanlar için destek çağrısında bulunuldu ve dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan