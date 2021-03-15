KKTC'de ev karantinası başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KKTC'de ev karantinası başlıyor

15.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:16
KKTC'de ev karantinası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 20-25 Mart tarihlerinde riskli kişilere yönelik ev karantinasının uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 20-25 Mart tarihlerinde riskli kişilere yönelik ev karantinasının uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni aşı programının açıklanmasının ardından 20-25 Mart tarihlerinde ev karantinası uygulamasına geçileceğini söyledi. Üstel, bileklik uygulamasıyla denetim mekanizmasının daha aktif bir hale getirileceğini ifade ederek, "10 gün içerisinde ev karantinası uygulamasına geçeceğiz" dedi.

Aşılama konusunda bazı sektörlere öncelik verileceğini söyleyen Üstel, risk grubundaki kişiler için de 65 yaş üstü kuralının 60 yaşa indirilebileceğini söyledi. Bakan Üstel haziran ayına kadar halkın büyük bir bölümünün aşılanmış olacağını ifade ederek, "Yaş ve kronik hastalar önceliğimizdir. Ağır kronik hastalığı olanlara öncelik verilecek ve yaşa bakılmayacak. Tüm sektörler kendine göre risk taşır. Sektörler risk grubuna göre ayrılacak kendi içlerinde yaş ve risk grubuna göre aşılanacak. Aşıda torpil olmayacak. Aşı olanlar anında sisteme işlenecek. Haziran'da toplumun büyük bir kısmı aşılanmış olacak. Güney Kıbrıs'la aynı oranda seyrediyoruz. Dünyada en çok aşılanan ülkelerin içindeyiz. Panik yapılmasın aşılar geldikçe yapılıyor. Evlerde de aşılar yapılacak. Vatandaş kurallara uysun. Ev karantinası kısmı başlatıldı. Çocuklu aileleri ev karantinasına giriyor. Güney'den gelen AstaZeneca aşılarında sıkıntı yok. Sorun olduğu düşünülen aşıların serileri bize gelmedi" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Rasim Öztekin Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de ev karantinası başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:16:46. #1.16#
title