KKTC'de erken genel seçimde oy verme işlemi sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla bugün yapılan erken genel seçimde oy verme işleminin sona erdiğini ve katılım oranının 17.30 itibarıyla yüzde 55,43 olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla bugün yapılan erken genel seçimde oy verme işleminin sona erdiğini ve katılım oranının 17.30 itibarıyla yüzde 55,43 olduğunu açıkladı.

KKTC'de oy verme işleminin yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

YSK, seçime katılım oranını 17.30 itibarıyla yüzde 55,43 olduğunu duyurdu.

Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak.

Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi, oy verme işlemlerinin yanında sayım süresini de uzatırken, resmi olmayan sonuçların YSK tarafından gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Seçimde 403 milletvekili adayı yarışıyor

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışıyor.

Seçime katılan siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi ( Hp ), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor.

Meclis'te halen UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor.

Meclis'teki 49 vekilden 40'ı seçimde yeniden adaylığını koydu.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde vekil sayısı 49'a düşmüştü.

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 11 Kasım 2021'de, erken genel seçimin 23 Ocak'ta yapılması için ortak karar almıştı.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.