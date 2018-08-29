KKTC'de Ek Mesai Görüşmelerinden Sonuç Çıkmazsa, Uçuşlar Yine Duracak (2)

EYLEM KARARI CUMAYA ERTELENDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ercan Havalimanı'nda, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası'na bağlı itfaiye, haberleşme ve meydan işletme bölümlerinde çalışanların 'ek mesai' için aldığı eylem kararı ertelendi. Hükümet ile yapılan görüşmeler sonucunda eylem kararı, Cuma günü saat 12.00'ye ertelendi. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile sendika temsilcilerinin Cuma günü bir araya geleceği, bu görüşmenin sonucuna göre eylem yapılıp yapılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA,