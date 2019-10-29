29.10.2019 17:43

- KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

KKTC Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi. Eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı olduğu tespit edildi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Geçitkale bölgesinde düşen eğitim uçağı ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Geçitkale Havaalanı üzerinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kardeşimizi kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA