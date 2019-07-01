KKTC'de düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi
- Cismin düştüğü bölgenin havadan görüntüleri Cisimden detaylar İnceleme ekiplerinin çalışması KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarında düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi.
- Cismin düştüğü bölgenin havadan görüntüleri
Cisimden detaylar
İnceleme ekiplerinin çalışması KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarında düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde, cismin düştüğü bölgede büyük bir alanın yanmış olduğu dikkat çekiyor.
Kaynak: AA
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