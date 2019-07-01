KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın
KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.
KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri