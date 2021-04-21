KKTC'de doğum günü partisi yapılan villaya polis baskını: 28 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa ilçesinde akşam saatlerinde polisin doğum günü partisi düzenlenen bir villaya yaptığı baskın sonucu 28 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa ilçesinde akşam saatlerinde polisin doğum günü partisi düzenlenen bir villaya yaptığı baskın sonucu 28 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa ilçesine bağlı Gönyeli'de korona virüs salgınına rağmen bir villada doğum günü partisi düzenlendi. Polis ekipleri saat 20.30 sıralarında villaya baskın gerçekleştirdi. Baskın sonucu 28 kişi gözaltına alınırken, korona virüse aldırış etmeden parti düzenleyen kişilerin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, evde uyuşturucu madde bulunduğu da belirtildi.

Açıklamada, "Bu akşam saat 20.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli'de bir villada doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu ikametgahta uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntı bulunması üzerine olay yerine gelmesi sağlanan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada ise ev sahibi 27 yaşındaki A.A.O.'nun tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

KKTC'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı